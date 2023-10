Tennisser De Jong voorlopig uit de roulatie

Tennisser Jesper de Jong komt voorlopig niet in actie. De nummer 3 van Nederland heeft een blessure aan zijn onderarm opgelopen en denkt voorlopig uit de roulatie te zijn.

De 23-jarige De Jong is de nummer 138 van de wereld. Hij zou op basis van zijn ranking in aanmerking komen voor deelname aan de Daviscup Finals. Tijdens de groepsfase van de eindstrijd van het landentoernooi koos captain Paul Haarhuis voor Gijs Brouwer, die 167e staat. De knock-outfase van de Daviscup Finals wordt eind november in Malaga gespeeld.

De Jong is bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. In augustus won hij een challengertoernooi in het Poolse Grodzisk Mazowiecki.