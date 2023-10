Tennisster Rus eenvoudig verder in Seoul, Hartono verliest

Tennisster Arantxa Rus heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi in Seoul. De als zevende geplaatste Nederlandse stond in haar openingspartij tegen de Zuid-Koreaanse Han Na-lae slechts vier games af: 6-1 6-3.

De zege is een opsteker voor de 32-jarige Rus, die de voorbije weken in Ningbo en Beijing in de eerste ronde verloor. De Amerikaanse Claire Liu is de volgende opponente van Rus, die op de wereldranglijst de 51e plek inneemt.

Arianne Hartono lukte het in Seoul niet de eerste ronde te overleven. De landgenote van Rus verloor van de Chinese Yuan Yue (1-6 2-6).