Basketballer Wembanyama maakt indruk bij debuut oefenduel Spurs

Basketballer Victor Wembanyama heeft indruk gemaakt bij zijn debuut in een oefenwedstrijd van San Antonio Spurs tegen Oklahoma City. De 19-jarige Fransman maakte 20 punten in het duel dat zijn ploeg met 122-121 verloor. Hij kwam in totaal 19 minuten in actie en pakte daarin ook vijf rebounds.

De 2,26 meter lange Wembanyama wordt gezien als een van de grootste basketbaltalenten en werd in de jaarlijkse draft van de Amerikaanse competitie NBA als eerste gekozen.

Spurs-coach Gregg Popovich was te spreken over het optreden van zijn aanwinst. “Hij heeft het goed gedaan. We hadden geen plan voor hem. Hij is gewoon het veld opgegaan en heeft gespeeld zoals hij altijd doet en heel goed kan.”

Wembanyama had een goed gevoel over zijn officieuze debuut. “Ik ben een rookie, dus ik moet vooral goed spelen en 100 procent geven. Ik heb geprobeerd al mijn energie in de wedstrijd te stoppen. Al denk ik dat ik nog wel beter kan.”

De Spurs spelen vrijdag een oefenwedstrijd tegen Miami Heat. Op 25 oktober speelt de ploeg de eerste competitiewedstrijd in de NBA tegen Dallas Mavericks.