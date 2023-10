EK waterpolo in Israël op losse schroeven

De kans is groot dat het EK waterpolo voor mannen en vrouwen dat begin januari gepland staat in het Israëlische Netanya door de onrust in Israël wordt verplaatst naar een ander land. De Europese zwembond LEN beraadt zich momenteel over de situatie.

De Nederlandse zwembond KNZB is in afwachting van een besluit van de LEN en houdt de ontwikkelingen in Israël nauwlettend in de gaten.

Het EK waterpolo staat van 3 tot en met 16 januari 2024 op de agenda. De Nederlandse waterpolomannen kunnen zich op het EK kwalificeren voor het WK een maand later in Qatar, waar de laatste olympische tickets worden verdeeld.

De waterpolosters zijn na hun wereldtitel van afgelopen zomer in Japan al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.