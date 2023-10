De Nederlandse handballer Tom Jansen mist het EK handbal in januari in Duitsland. De 25-jarige speler liep afgelopen weekend bij zijn Duitse club Gummersbach een kruisbandblessure op aan zijn linkerknie. De linkshandige Jansen zal naar verwachting negen maanden uit de roulatie zijn.

“Het is ontzettend balen. Dit is de eerste echt grote blessure in mijn carrière”, reageert Jansen. De rechteropbouwer was net hersteld van een spierscheuring.