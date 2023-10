Bondscoach Johansson houdt hoop op terugkeer handbalster Broch

Bondscoach Per Johansson heeft nog altijd hoop dat hij Yvette Broch kan terughalen bij het Nederlands vrouwenhandbalteam. De Zweed is in gesprek met de cirkelspeelster van de Hongaarse club Györ. Ze zit ook bij de voorlopige selectie voor het WK later dit jaar. “Ik wil met de beste zestien speelsters die beschikbaar zijn naar het WK en als ik zie wat voor niveau ze nu haalt, dan is ze een heel interessante speelster voor mij”, zei de bondscoach in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Finland.

Broch (32) maakte jarenlang deel uit van het Nederlandse team en won medailles op EK’s en WK’s, maar besloot in 2018 haar handbalcarrière abrupt af te breken. De international was naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand. Eind 2020 pakte ze het handballen toch weer op en keerde ze ook terug in Oranje. Broch besloot echter niet mee te gaan naar de Olympische Spelen van Tokio. Ze wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en was bang dat ze als gevolg daarvan tijdens het evenement in Tokio in een isolement zou komen.

Sindsdien heeft ze niet meer gespeeld voor het Nederlands team, maar Johansson meent dat haar verleden voor hem geen rol speelt. “Ik heb geen geschiedenis met haar. Na deze interlandperiode zal ik haar weer spreken. Er is wat mij betreft niets wat een samenwerking in de weg staat. Ze heeft de deur nog niet dichtgegooid en ik zeker niet.”