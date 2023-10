FIA onderzoekt incidenten rond Formule 1-coureur Stroll

Autosportbond FIA doet onderzoek naar incidenten rond Formule 1-coureur Lance Stroll. De Canadees, die rijdt voor Aston Martin, zou afgelopen weekeinde tijdens de Grote Prijs van Qatar meerdere regels hebben overtreden. Een woordvoerder van de FIA zegt dat de bond in gesprek is met Stroll “in verband met verschillende incidenten die mogelijk in strijd waren met de FIA-regels, -beleid en -procedures”.

Er werden geen details gegeven over de incidenten. Wel was te zien dat Stroll na de kwalificatierace, waar hij al na het eerste deel werd uitgeschakeld, zijn coach Henry Howe een duw gaf. Dat gebeurde nadat Howe wilde dat Stroll de juiste route zou afleggen, via de pitlane in plaats van de paddock, onder meer voor een verplichte weging.

Na de race bekritiseerde Stroll ook de straffen die hij kreeg voor overtredingen van de baanlimieten en was hij openhartig over de extreme weersomstandigheden in Qatar.