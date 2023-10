Haase verliest in kwartfinale dubbelspel masterstoernooi Shanghai

Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de halve finale van het masterstoernooi in Shanghai te halen. Samen met de Griekse toptennisser Stefanos Tsitsipas verloor de 36-jarige Nederlander in het dubbelspel van de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos, de nummers 7 van de plaatsingslijst: 7-6 (2) 6-3. Na 1 uur en 14 minuten was de wedstrijd afgelopen.

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer maken nog wel kans op een plek bij de laatste vier. Zij komen donderdag in actie met hun dubbelpartners Neal Skupski en Marcelo Arevalo.