Handbalteam mist ook Van der Heijden, Housheer en Van Wetering

Niet alleen vedette Estavana Polman ontbreekt bij de handbalsters in de komende EK-kwalificatiewedstrijden, ook de vaste waarden Laura van der Heijden, Dione Housheer en Bo van Wetering zijn afwezig.

Van der Heijden, de meest ervaren speelster van Oranje, heeft een gebroken neus overgehouden aan een botsing op een training, meldde bondscoach Per Johansson een dag voor de confrontatie donderdag met Portugal in Almere. Housheer is ziek. De opbouwspeelster kan eventueel nog aansluiten in de uitwedstrijd tegen Finland op zaterdag, maar de Zweedse coach betwijfelt of ze dan al beter is. Van Wetering heeft last van een schouderblessure.

Johansson denkt niet dat het gemis van de vier genoemde speelsters van grote invloed is op de uitkomst van de twee wedstrijden uit de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Portugal en Finland zijn normaal gesproken geen partij voor Nederland, de wereldkampioen van 2019. “Portugal heeft nog wel een aardig team, maar we winnen normaal gesproken met acht of tien doelpunten verschil. Finland is ronduit zwak, al moet je respect hebben voor elke tegenstander.”

Johansson benadrukte dat in de voorbereiding op die wedstrijden de focus al veel meer zal liggen op het WK, dat eind november begint in Denemarken, Zweden en Noorwegen. “Ik ben aan het bouwen aan een team dat de grote drie kan uitdagen. Dat zijn in mijn ogen Noorwegen, Frankrijk en Denemarken. Zij zijn het voorbeeld van een teamcultuur die constant op hoog niveau presteert. Wij kunnen soms het mooiste handbal van de hele wereld spelen, maar ook in wedstrijden heel ver wegzakken. Er moet meer stabiliteit komen.”

Het houdt volgens de bondscoach in dat hij veel meer tijd steekt in de onderlinge relaties en de communicatie. “Ik wil een team waarin elke speelster het beste uit zichzelf kan halen en dat zich ook heeft bevrijd van de last van die gouden medaille uit 2019. Het betekent elkaar ook leren kennen buiten het handbal. De beste van de wereld worden is niet alleen maar een bal naar elkaar toegooien. Er komt meer bij kijken.”

Johansson ziet nog steeds een grote rol weggelegd voor de speelsters die in 2019 wereldkampioen werden. “Ik hoop dat ik kan blijven vertrouwen op de ervaring van Lois Abbingh, Estavana Polman en Laura van der Heijden, maar ook dat speelsters van de nieuwe lichting, zoals Larissa Nusser, Dione Housheer en Inger Smits, het team bij de hand gaan nemen.”