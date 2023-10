Meldpunt veilige sport mag naam beschuldigde niet meer verwerken

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) waar melding kan worden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport, is gestopt met de verwerking van namen van beschuldigden. Dat komt omdat het registreren van dit soort persoonsgegevens in het systeem onrechtmatig was, schrijft demissionair sportminister Conny Helder in een Kamerbrief. Het meldpunt is onderdeel van NOC*NSF.

Sinds 22 september hebben de gebruikers van het systeem, naast het meldpunt zijn dat de sportbonden, geen toegang meer tot de persoonsgegevens van beschuldigden van wangedrag. Die gegevens zijn ook verwijderd uit de oude en lopende dossiers, schrijft Helder.

Melders van wangedrag kunnen nog wel bij het CVSN terecht en hun verhaal doen. Eventueel worden ze doorverwezen naar het tuchtrecht, de politie of hulpverlening. Ze krijgen hierin begeleiding. “Dit laat onverlet dat ik mij toch zorgen maak over de consequenties”, aldus Helder.

“CVSN kan nog wel signaleren als binnen een bond, vereniging of sportprogramma meerdere meldingen over een beschuldigde binnen komen, en kunnen dit signaal ook blijven doorgeven.” Alleen de naam van de beschuldigde of betrokkenen kan niet meer worden gemeld. “Hierdoor is het voor de betreffende organisatie die de melding ontvangt moeilijker om naar aanleiding van het signaal gerichte acties te ondernemen, bijvoorbeeld door het pro-actief informeren van een nieuwe werkomgeving bij ernstige vermoedens”, schrijft Helder. Ze zoekt samen met NOC*NSF naar oplossingen om wel dit soort gegevens te mogen registreren.

De minister is zelf al enige tijd bezig om een nieuw onafhankelijk integriteitscentrum voor de sportsector op te richten. Ze doet daar onderzoeken naar en organiseert meerdere overleggen met de sector. Helder zegt zich met nog meer urgentie sterk te maken om de afspraken uit het Sportakkoord II over een sociaal veilige sport na te komen.

De bewindsvrouw kijkt of er ook andere meldpunten op haar terrein zijn die dit knelpunt hebben. Ook heeft ze collegaministers gewaarschuwd voor mogelijke problemen.