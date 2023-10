Philipsen pakt al derde ritzege in Turkije en is Pogacar voorbij

De Belg Jasper Philipsen heeft in de vierde etappe al zijn derde ritzege in de Ronde van Turkije geboekt. De 25-jarige renner van Alpecin-Deceuninck was in de sprint in badplaats Marmaris sneller dan de Italiaan Giovanni Lonardi en Timothy Dupont, eveneens uit België. De Nederlander Cees Bol werd na 165 kilometer vierde.

Door zijn nieuwe succes heeft Philipsen dit kalenderjaar nu meer zeges dan de Sloveen Tadej Pogacar: achttien om zeventien. Afgelopen zomer boekte Philipsen vier ritzeges in de Tour de France.

De Kazach Alexei Loetsenko blijft de leider in het algemeen klassement, na zijn etappezege van dinsdag. De Duitser Ben Zwiehoff staat tweede.

De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag. Donderdag volgt een rit van Marmaris naar Bodrum.

Philipsen zei dat zijn achttiende zege wel degelijk iets voor hem betekent. Volgens sommige berekeningen heeft de Colombiaan Miguel Ángel López er dit jaar nog meer, maar niet al zijn wedstrijden waren op het hoogste niveau.

“Na de Tour zochten we naar enkele resterende doelen”, reageert Philipsen. “Ik hou van winnen, dus het doel van de meeste zeges vond ik wel mooi. Het hield me gemotiveerd tijdens het seizoensslot, wat niet zo gemakkelijk was. Ik ben hier blij mee: het betekent niet veel, maar voor mij wel iets.”