Sprinter Ewan ruilt Lotto Dstny voortijdig in voor Jayco AlUla

Sprinter Caleb Ewan vertrekt voortijdig bij de wielerploeg Lotto Dstny om aan de slag te gaan bij Team Jayco AlUla, waar ook Dylan Groenewegen rijdt. De 29-jarige Ewan had ook voor volgend jaar nog een contract bij de Belgische ploeg, maar in goed overleg hebben ze besloten om uit elkaar te gaan. Bij Jayco AlUla keert de Australiër terug in zijn geboorteland.

Ewan kwam in 2019 naar het toenmalige Lotto Soudal en boekte gelijk drie overwinningen in de Tour de France. In totaal won Ewan in vijf jaar tijd 31 keer in Belgische dienst. Maar “2023 was een moeilijk jaar”, maakt Lotto Dstny bekend. “We weten allemaal dat Caleb veel talent heeft, maar de voorbije maanden kwam dat er niet uit in onze ploeg en dan is het beter om uit elkaar te gaan.”

De sprinter gaf in de Ronde van Frankrijk van dit jaar op in de dertiende etappe, na vroeg in de ronde een keer tweede en derde te zijn geworden. Lotto-teambaas Stéphane Heulot sprak zijn twijfels uit over de instelling van de sprinter, waar de zaakwaarnemer van Ewan niet van gediend was.

Ewan begon zijn carrière in 2014 bij de Australische ploeg en keert er nu na vijf jaar afwezigheid terug. Volgens teambaas Brent Copeland hoeft de komst van de Australiër niet ten koste te gaan van Groenewegen. “We hebben hard gewerkt om diepte toe te voegen aan de ploeg. Met de aanwezigheid van nog een sprinter van topniveau, gaan we zeker voor de overwinning in alle koersen waarin Caleb en Dylan meedoen.”