Tennisser Dimitrov schakelt favoriet Alcaraz uit in Shanghai

Tennisser Carlos Alcaraz is in de vierde ronde van het masterstoernooi van Shanghai gestrand. De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor in drie sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-5 2-6 4-6.

Alcaraz sprak na zijn overwinning op de Brit Daniel Evans (7-6 6-4) in de vorige ronde al over “een hele zware wedstrijd”. Tegen Dimitrov had de 20-jarige Spanjaard het opnieuw vanaf de eerste set lastig. De nummer 1 van de plaatsingslijst leverde in de vijfde game zijn opslag in, maar haalde daarna met twee breaks alsnog de set binnen.

Alcaraz verloor in de tweede set meteen zijn eerste servicegame en dit keer wist hij de break niet meer goed te maken. Dimitrov brak zijn opslag nog een keer op 4-2 en maakte de set op eigen service af. Ook in de derde set nam de mondiale nummer 19 snel het initiatief met een break op 1-1 en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen. Op 5-4 benutte hij zijn tweede matchpoint.