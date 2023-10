Toernooidirecteur: Nadal gaat spelen op de Australian Open

De Spaanse toptennisser Rafael Nadal zal in januari spelen op de Australian Open, zei toernooidirecteur Craig Tiley woensdag. “We kunnen hier exclusief onthullen dat Rafa terug zal zijn”, zei Tiley in The Today Show. “We zijn er erg enthousiast over: de kampioen van 2022, dat is geweldig.”

De 37-jarige voormalig nummer één van de wereld heeft sinds januari niet meer gespeeld: hij liep een heupblessure op tijdens een nederlaag in de tweede ronde op de Australian Open. In juni onderging Nadal een operatie aan een heupspier. Hij zou naar verwachting zo’n vijf maanden aan de kant staan. Maar blijkbaar verloopt het herstel zo voorspoedig dat hij in januari alweer een grand slam denkt te kunnen spelen.

Nadal heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij verwacht na het seizoen 2024 met pensioen te gaan, deels door zijn leeftijd, deels door blessures. De Spanjaard is gezakt naar nummer 240 op de ranglijst, maar komt in Australië in aanmerking voor een beschermde status omdat hij geblesseerd is geraakt en gedurende ten minste zes maanden niet aan een tennisevenement heeft deelgenomen.

Nadal heeft de Australian Open twee keer gewonnen. Zijn laatste overwinning was in 2022, toen hij de Rus Daniil Medvedev versloeg en de eerste man in het Open-tijdperk werd die in de finale terugkwam van een achterstand van twee sets. Het betekende zijn 22ste grandslamtitel.