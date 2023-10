Tunesische toptennisster Jabeur komt op voor Palestijnen

De Tunesische toptennisster Ons Jabeur is opgekomen voor de Palestijnen in het gewelddadige conflict met Israël. Volgens de nummer 7 van de wereld is het “onbeschrijflijk wat Palestijnen de afgelopen 75 jaar” hebben doorgemaakt. “Ik kan niet tegen geweld, maar ik kan ook niet tegen het feit dat het land van mensen wordt afgepakt. Stop het geweld en bevrijd Palestina”, schrijft de 29-jarige Jabeur op sociale media.

Israël stichtte in 1948 een Joodse staat in het gebied, waarna veel Palestijnen op de vlucht sloegen. Hun nakomelingen leven nu vooral in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, die wordt bezet door Israël. Het conflict laaide afgelopen weekend weer op toen Palestijnse militanten van Hamas een verrassingsaanval op Israël uitvoerden. Sindsdien zijn er duizenden doden gevallen.