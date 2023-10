Alle Nederlandse koppels bij WK beach naar achtste finales

Bij de wereldkampioenschappen beachvolleybal in Mexico hebben alle vier de Nederlandse koppels de achtste finales bereikt. Stefan Boermans en Yorick de Groot en Matthew Immers en Steven van de Velde voegden zich bij Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen en Raïsa Schoon en Katja Stam.

Boermans en De Groot versloegen Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar met 21-17 21-14. Immers en Van de Velde wonnen met 21-16 21-13 van Sergiy Popov en Eduard Reznik uit Oekraïne.

Brouwer en Robert Meeuwsen rekenden eerder al met moeite af met Chilenen Noé Aravena en Vicente Droguett (17-21 23-21 15-7). Schoon en Stam schakelden de Spaanse vrouwen Daniela Álvarez en Tania Moreno met 34-32 23-21 uit.

In de strijd om een plek in de kwartfinales nemen Boermans en De Groot het op tegen Immers en Van de Velde. In groepsfase stonden Immers en Van de Velde ook al tegenover twee landgenoten. Ze versloegen Brouwer en Meeuwsen in drie sets.

Brouwer en Meeuwsen treffen in hun volgende partij het als tweede geplaatste Zweedse koppel David Ahman en Jonatan Hellvig. Schoon en Stam spelen tegen de Amerikaanse vrouwen Terese Cannon en Megan Kraft, die bij dit WK als zestiende gerangschikt zijn.