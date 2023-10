Atlete Brinkman meldt zich af voor marathon in Amsterdam

Nienke Brinkman heeft zich moeten afmelden voor de marathon van Amsterdam. De 29-jarige atlete heeft te veel last van een blessure.

“Ik ben eerder dan gepland naar Nederland gegaan om te proberen de blessure op te lossen. Ik heb wel progressie gemaakt, maar helaas heb ik meer tijd nodig voor het herstel. Daarom heb ik toch besloten om volledig te herstellen en helaas niet te starten in Amsterdam”, laat Brinkman via Instagram weten.

Brinkman had zich tot doel gesteld om in Amsterdam de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs te lopen. In de voorbereiding won ze vorige maand de halve marathon in het Italiaanse Lugano.