Belg Keukeleire beëindigt wielerloopbaan

De Belgische wielrenner Jens Keukeleire (34) beëindigt zijn loopbaan. Hij was veertien jaar actief in het profpeloton en neemt na de Ronde van Guangxi afscheid.

“Dit is het dan. Ik heb de eerste rit van mijn laatste koers beëindigd”, zegt Keukeleire op Instagram. “Ik ben nog niet zeker wat de toekomst zal brengen, maar ik kan met zekerheid zeggen dat het verleden fantastisch is geweest.”

Hij boekte in zijn loopbaan elf ritzeges waaronder een overwinning in de Ronde van Spanje in 2016. Keukeleire reed voor Cofidis, Orica, Lotto Soudal en Education First. “Ik heb het genoegen gehad veertien jaar op het hoogste niveau te rijden en de wereld rond te reizen, terwijl ik deed waar ik van hou.”