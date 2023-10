Duitse scheidsrechter Zwayer leidt Oranje tegen Frankrijk

Scheidsrechter Felix Zwayer leidt vrijdagavond het duel tussen het Nederlands elftal en Frankrijk in de EK-kwalificatie. De 42-jarige Duitser vormt een arbitraal trio met zijn landgenoten Stefan Lupp en Robert Kempter. Bastian Dankert is de videoscheidsrechter van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Zwayer leidde op 25 maart 2016 ook een duel tussen Nederland en Frankrijk in Amsterdam. De Fransen wonnen die oefenwedstrijd met 2-3. Virgil van Dijk en Daley Blind zijn de enige spelers van de huidige selectie van Oranje die destijds speeltijd kregen.

Het duel tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur.