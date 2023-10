Duitse wielrenner Denz blijft Bol voor in Ronde van Turkije

De Duitser Nico Denz heeft de vijfde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De wielrenner van Bora-hansgrohe was in een uitgedund peloton de snelste in de sprint. Zijn Britse ploeggenoot Matthew Walls en de Nederlander Cees Bol kwamen in Bodrum na 181 kilometer net tekort.

De Belg Jasper Philipsen kwam er dit keer niet aan te pas. De 25-jarige renner van Alpecin-Deceuninck, die al op achttien zeges staat dit jaar, won de eerdere drie sprintetappes in Turkije.

De Kazach Alexei Loetsenko blijft de leider in het algemeen klassement, na zijn etappezege van dinsdag. De Duitser Ben Zwiehoff staat tweede op 16 seconden.

De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag.