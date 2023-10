Italiaanse renner Viviani wint openingsrit Ronde van Guangxi

De Italiaanse renner Elia Viviani heeft de openingsetappe van de Ronde van Guangxi op zijn naam gebracht. Na een rit over 135,6 kilometer met start en finish in het Chinese Beihai was de coureur van Ineos Grenadiers de beste in de sprint. Hij bleef zijn landgenoot Jonathan Milan en de Ier Sam Bennett voor. Olav Kooij finishte als vijfde. Arvid de Kleijn eindigde als achtste.

In de eerste etappe reden de Belg Dries De Bondt, de Deen Frederik Wandahl, de Israëliër Omer Goldstein en Louis Barré uit Frankrijk al vroeg weg uit het peloton. Het viertal kreeg een voorsprong van zo’n anderhalve minuut. Maar hun vlucht hield geen stand. Zo’n 15 kilometer voor de finish werden de vier teruggehaald. De sprinters maakten zich daarna op om te gaan strijden om de winst. De 34-jarige Viviani was daarin de snelste.