Leiderschap verwacht van handbalster Dulfer in Nederlands team

International Kelly Dulfer wil niet met spijt achterom kijken als ze stopt met handballen. Om die reden stapt het Schiedamse familiemens uit haar vertrouwde omgeving en kiest ze voor een avontuur bij Györ, de beste handbalclub in Hongarije.

“Het is de club waar je als klein meisje van denkt, daar wil ik naartoe. Spelen in volle zalen, met fanatieke fans en permanente druk. Het voelt als het juiste moment om deze stap te maken in mijn carrière. Ik ben 29 jaar, op mijn top en superfit. Ik wil de jaren die ik nog heb alles eruit halen.”

Het duurt nog even voordat het zover is, spelen bij de club die elk jaar de Champions League wil winnen. Haar meerjarige contract gaat pas in de zomer van 2024 in. Tot die tijd blijft ze in dienst van haar huidige Duitse club Bietigheim. “Ik vind het wel lekker zo. Normaal moet je in de winter gaan dubben over wat je het seizoen erna wilt, nu hoeft dat niet en kan ik makkelijker de focus houden op de doelen voor dit seizoen van Bietigheim.”

Dulfer is de pijler in de dekking bij het Nederlands team, maar inmiddels ook in de opbouw steeds belangrijker. Ze was de jongste van de succesgeneratie die tussen 2015 en 2019 onder meer goud, zilver en brons won op het WK. Bondscoach Per Johansson ziet in haar nu een van de leiders van de huidige lichting die na een aantal magere jaren weer medailles moet gaan oogsten op de kampioenschappen.

“Leiderschap zit niet in mijn aard, maar het wordt nu wel van mij verwacht. Ik speel graag onder druk, als er iets op het spel staat. De druk dat alles op mijn schouders ligt, vind ik minder prettig. De bondscoach maakte mij op het EK vorig jaar aanvoerder en dat gaf me veel stress. Maar ik kan het wel, ik heb geleerd mezelf te pushen om die rol op me te nemen.”

Dulfer leeft vooral toe naar het WK, eind van dit jaar in de gastlanden Noorwegen, Denemarken en Zweden. De kwalificatiewedstrijden voor het EK in 2024 tegen Portugal en Finland van deze week worden niet als heel lastig gezien. “De focus is nu al bij het WK. Na het EK van vorig jaar (waar de ploeg als zesde eindigde) zijn we begonnen met groepsgesprekken. We zijn met elkaar gaan zoeken naar wat me moeten doen als we een dip hebben in een wedstrijd. Het is vooral een proces van elkaar beter leren kennen, in en buiten het veld. Het teamgevoel moet zo zijn dat er geen irritaties komen in een moeilijke situatie, maar dat we elkaar juist dan helpen.”

De handbalsters spelen donderdag om 19.30 uur in Almere tegen Portugal. De uitwedstrijd in Karis tegen Finland is zaterdag om 15.00 uur.