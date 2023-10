Ook dubbelspecialist Koolhof verliest in kwartfinale Shanghai

Ook Wesley Koolhof is het niet gelukt de halve finale van het masterstoernooi van Shanghai te halen. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski verloor de 34-jarige dubbelspecialist van de Fransmannen Sadio Doumbia en Fabien Reboul: 7-6 (5) 6-4. Koolhof en Skupski waren als tweede geplaatst,

De kwartfinalewedstrijd ging gelijk op. In de eerste set vielen er geen breaks, waarna Doumbia en Reboul de tiebreak al snel in hun voordeel beslisten. Een eerste break bij 5-4 in de tweede set was vervolgens genoeg voor de Franse overwinning.

Robin Haase werd woensdag al uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel. Zo komt Jean-Julien Rojer donderdagmiddag als laatste Nederlander in actie in Shanghai.