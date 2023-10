Sprinter Groenewegen verlengt contract bij Jayco AlUla

Sprinter Dylan Groenewegen heeft zijn contract bij Team Jayco AlUla verlengd. De 30-jarige renner heeft tot eind 2025 bijgetekend bij de Australische wielerploeg.

Groenewegen rijdt sinds 2022 bij het team. Hij maakte toen de overstap van Jumbo-Visma. “Sinds ik bij deze ploeg kwam, voel ik mij thuis. Ik geloof dat dit voor mijn loopbaan de beste plek is en hoop wedstrijden te blijven winnen”, aldus Groenewegen.

Dit seizoen behaalde Groenewegen zes ritzeges. Hij won onder meer twee etappes in de Ronde van Slovenië. In de Tour de France was hij een paar keer in de buurt van een overwinning. In de elfde rit eindigde hij als tweede en Groenewegen werd derde in de slotetappe op de Champs-Élysées, waar hij in 2017 zegevierde.

Eerder deze week maakte de ploeg van Groenewegen de komst van de Australische sprinter Caleb Ewan bekend. Teambaas Brent Copeland meldde toen al dat dit niet ten koste zou gaan van Groenewegen.