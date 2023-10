Choukoud is over verdriet heen en gaat vol voor olympische limiet

Khalid Choukoud heeft het verdriet om de verwoestende aardbeving in Marokko geparkeerd en loopt zondag zonder emotionele ballast de marathon van Amsterdam. Doel is de scherpe olympische limiet van 2 uur, 8 minuten en 10 seconden aan te vallen.

De Nederlandse marathonloper was vorige maand op 1800 meter hoogte in voorbereiding op de 42,195 kilometer, toen de aarde openscheurde in het Atlasgebergte en duizenden Marokkanen om het leven kwamen. “Ik heb de huizen zien schudden en zag de dood voor mijn ogen. Er was het besef dat het wel eens mijn laatste dag kon zijn”, vertelt de Nederlands kampioen van 2022 in aanloop naar de marathon in de hoofdstad.

“Ik ben een week verdrietig geweest. Na de Dam tot Damloop heb ik de knop omgezet. Het leven gaat door en ik kan het leed van al die slachtoffers niet veranderen. Ik ben weer teruggegaan naar de bergen van Marokko om verder te trainen.”

Choukoud heeft zondag maar één doel voor ogen en dat is die olympische limiet. Die tijd van 2.08.10 ligt anderhalve minuut onder zijn persoonlijk record van 2.09.34. “Het plan is simpel; keihard lopen en dan maar zien hoe lang ik het kan volhouden. Het zal heel moeilijk worden. Alleen Abdi Nageeye heeft onder die tijd gelopen, verder geen enkele andere Nederlander. Het is niet onmogelijk, gezien het niveau dat ik heb laten zien. Ik heb ook goed kunnen trainen zonder blessures en zonder ziek te worden, maar alles moet echt meezitten wil ik het halen: het weer, het parcours, de hazen (gangmakers), de vorm van de dag.”

Die limiet is echt heel scherp, meent Choukoud. “Een hele generatie jonge Nederlandse hardlopers krijgt zo geen kans de Olympische Spelen te halen en dat is jammer. De limiet bij de vorige Spelen van Tokio was 2.11.30, meer dan 3 minuten langzamer. Een groep van zes atleten zat toen heel dicht bij elkaar en krikte het niveau in Nederland op. Dat vond ik mooi en motiverend, maar dat maken we nu niet mee.”

Zelf wil Choukoud wel dolgraag een tweede Spelen meemaken. De olympische marathon van Sapporo in 2021 liep uit op een deceptie voor hem en daar kan hij moeilijk mee leven. “Ik wil dolgraag een keer echte Spelen meemaken, met publiek en in het hart van Parijs. Sapporo was door de pandemie een soort gevangenis, dat was niet zoals ik het voor ogen had. Over een jaar ben ik 38, het zou mooi zijn als mijn laatste internationale wedstrijd de olympische marathon is.”

De 47e editie van de marathon van Amsterdam start zondag om 9.00 uur.