De Kleijn grijpt net naast ritwinst in sprint Ronde van Guangxi

Arvid de Kleijn heeft in de Ronde van Guangxi net naast ritwinst gegrepen. De 29-jarige sprinter van Tudor Pro Cycling Team moest in de tweede etappe in een sprint alleen de Italiaan Jonathan Milan, rijdend voor Bahrain – Victorious, voor zich dulden. Donderdag ging de ritzege in China ook naar een Italiaan. Toen was Elia Viviani de beste.

De Colombiaan Juan Sebastián Molano van UAE Team Emirates werd derde in Qinzhou, waar de finish lag na een rit van bijna 150 kilometer. Olav Kooij van Jumbo-Visma kwam als zevende over de meet.

De Ronde van Guangxi duurt tot en met dinsdag.