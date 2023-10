Hockeyster De Goede keert terug bij Oranje

Hockeyster Eva de Goede keert terug bij Oranje. De 34-jarige routinier maakt deel uit van de selectie die zich gaat voorbereiden op de komende Pro League-wedstrijden. Die duels worden in december en februari gespeeld.

De Goede werd begin dit jaar gepasseerd door bondscoach Paul van Ass. “Dit komt voor mij totaal onverwacht. Ik ben nog heel gemotiveerd om door te gaan tot de Olympische Spelen van Parijs, en dat weet de bondscoach”, liet ze in april optekenen.

De Goede koos er wel zelf voor in oktober vorig jaar een pauze in te lassen en nog niet bij de training van Oranje aan te sluiten. In overleg met Van Ass besloot ze nog wat meer tijd te nemen om de herstellen van een “pittige” periode, waarin ze onder meer revalideerde van een zware knieblessure en in het huwelijk trad met de Zuid-Afrikaanse hockeyer Tim Drummond.

De ervaren De Goede, uitkomend voor HGC, miste deze zomer het EK hockey in M√∂nchengladbach. Ook Lidewij Welten keert terug bij het Nederlands team. Zij maakte in juni bekend even rust nemen. “Even pas op de plaats, mijn lichaam rust geven en voor mezelf aan de slag”, meldde ze.

De trainingsgroep van Oranje bestaat uit 29 speelsters: 26 veldspeelsters en drie keepsters. Oranje speelt eind dit jaar en begin volgend jaar wedstrijden in Argentini√ę en India.