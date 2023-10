IOC keurt voorstel ‘nieuwe’ sporten Olympische Spelen 2028 goed

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft het voorstel van het organisatiecomité van de Spelen van 2028 in Los Angeles goedgekeurd om de sporten cricket, honkbal/softbal, flag football, lacrosse en squash over vijf jaar toe te voegen aan het olympisch programma. Dat zei voorzitter Thomas Bach tijdens een vergadering van het uitvoerend comité in het Indiase Mumbai.

De leden van het IOC moeten nog wel stemmen over het toelaten van de nieuwe sporten. Die stemming vindt komende maandag plaats.

Bij cricket zou het bij de Spelen van 2028 gaan om het Twenty 20-cricket, de kortste format van de sport. Beide ploegen krijgen hierbij twintig overs (120 ballen) de tijd om een score neer te zetten. Cricket stond eerder op het olympische programma in 1900, lacrosse in 1904 en 1908. Honkbal en softbal maakten nog deel uit van de Spelen van Tokio in 2021, maar staan in Parijs 2024 niet op het programma. Squash en flag football, een soort American football zonder lichamelijk contact, zouden nieuw zijn op de Olympische Spelen.