IOC voegt nieuwe roeidiscipline beach sprint toe aan Spelen 2028

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voegt bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles een nieuwe roeidiscipline toe aan het programma. Het gaat om beach sprint, een vrij nieuwe variant in de roeisport. Nederland won begin september bij de EK in Frankrijk zilver en kort daarna bij de WK in Italië zelfs goud op dit onderdeel.

Bij beach sprint nemen roeiteams het niet alleen in het water tegen elkaar op, maar ook met onderdelen op het strand. Het is daarmee wat spectaculairder dan het klassieke roeien. “Het heeft de potentie in zich om echt bij te dragen aan het verhogen van de populariteit, verspreiding, infrastructuur en de duurzaamheid van de roeisport”, reageert Hessel Evertse, technisch directeur van de Nederlandse roeibond KNRB.

Na de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs wordt meer bekend over de wedstrijdopzet, bootnummers en kwalificatiemomenten voor de Spelen van 2028, die van 14 tot en met 30 juli in Los Angeles zijn.