De GP van Nederland in de motorcross staat volgend jaar in Arnhem op 18 augustus op de racekalender. In totaal telt het programma twintig grands prix in 2024. Dat hebben de organisatoren van het WK in de klassen MXGP en MX2 bekendgemaakt.

Het WK begint op 10 maart in Argentiniƫ met de GP van Patagoniƫ. Het seizoen wordt afgesloten op 6 oktober met de Motorcross der Naties in het Britse Matterley Basin. De Nederlander Jeffrey Herlings won in 2018 en 2021 het MXGP-wereldkampioenschap.