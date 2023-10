Tennisster Rus meldt zich af voor WTA-toernooi in Tunesië

Arantxa Rus heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Monastir, dat maandag begint. De beste tennisster van Nederland liep eerder deze week een enkelblessure op en is niet tijdig hersteld voor het hardcourttoernooi in Tunesië.

De 32-jarige Rus, de nummer 51 van de wereld, ging woensdag door haar enkel in Seoul en gaf uiteindelijk op in Zuid-Korea.

Tallon Griekspoor, de beste tennisser, twijfelt nog over deelname aan het ATP-toernooi van Stockholm. Hij gaf een week geleden ziek op in Shanghai en heeft een aantal dagen niet kunnen trainen. Griekspoor (27), die 24e staat op de wereldranglijst, besluit dit weekend of hij afreist naar Zweden. Het toernooi begint maandag.

Botic van de Zandschulp maakt komende week zijn opwachting in Antwerpen.