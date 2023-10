Tennissters Oranje volgende maand met Rus in Billie Jean King Cup

Tennisster Arantxa Rus doet volgende maand mee in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Oranje neemt het in Litouwen op tegen Oekraïne. De inzet van het duel, verplaatst vanwege de situatie in Oekraïne, is een plek in de wereldgroep.

De 32-jarige Rus, die momenteel hinder ondervindt van een enkelblessure, stelde zich eerder dit jaar niet beschikbaar toen Nederland in Antalya streed om een plek in de play-offs. Arianne Hartono, de nummer 2 van Nederland, is er ook weer bij in Litouwen. Ook zij ontbrak eerder dit jaar in de Turkse badplaats.

Suzan Lamens en dubbelspecialiste Demi Schuurs zijn de andere twee speelsters die zijn geselecteerd voor de ontmoeting op 11 en 12 november in Vilnius.

“Ik ben blij dat we met een sterk team kunnen afreizen naar Litouwen. Het wordt een pittige uitdaging, Oekraïne heeft zes speelsters in de top 100. We zullen ons beste tennis moeten laten zien en er vol voor gaan”, aldus captain Elise Tamaëla.

Mocht Oranje Oekraïne verslaan, dan plaatst het team zich voor de Billie Jean King Cup Qualifiers, waar plaatsing voor de Finals op het spel staat.