Van Lottum ziet potentie van padelsport maar wil gestaag groeien

Oud-proftennisser John van Lottum staat aan de vooravond van het finaleweekend van ‘zijn’ World Padel Tour-toernooi in Amsterdam. De toernooidirecteur gelooft heilig in de groeimogelijkheden van het populaire padel, een combinatie van squash en tennis, maar wil gestaag doorgroeien.

Toen Van Lottum (47) vorig jaar de mogelijkheid kreeg een groot internationaal padeltoernooi te organiseren, besloot hij het avontuur aan te gaan. Als investeerder zag hij de potentie van de razendsnel groeiende racketsport die in een glazen kooi wordt beoefend. De eerste editie van het evenement werd in de Centrale Markthal gehouden, maar voor de tweede editie is concertlocatie AFAS Live – naast de Johan Cruijff ArenA – deze week het decor.

“Tijdens de eerste editie hebben we rode cijfers gedraaid en hadden we bijvoorbeeld te maken met een locatie zonder licht en stroom, dus we moesten wel aan de bak. Maar deze editie is nagenoeg uitverkocht. We hebben een aantal grote partijen aan ons weten te binden en de ‘rollercoaster’ van vorig jaar heeft ons sterk gemaakt. Mijn stip aan de horizon is wat het ABN Amro-toernooi in het tennis heeft neergezet, al hebben we nog een heel lange weg te gaan”, aldus Van Lottum.

“We willen graag realistisch zijn en niet een te grote broek aantrekken. Dat we denken: we gaan wel even de Ziggo Dome vullen of bijvoorbeeld de ArenA. Juist dit concept met een vol huis maakt ons zo succesvol.”

In totaal komen er verspreid over vijf dagen zo’n 30.000 toeschouwers op het evenement af. Zij genieten vooral van wedstrijden met Spaanse inbreng. Arturo Coello en Agustín Tapia, de twee beste spelers ter wereld, werden woensdagavond al in de eerste ronde uitgeschakeld.

“Vorig jaar was ik helemaal in de stress dat de favorieten wel door moesten komen, maar het publiek genoot juist intens van vier onbekende spelers. Het is niet zo als in het tennis dat als je Roger Federer aankondigt dat de kaartverkoop dan een gigantische piek kent. Mensen komen hiernaartoe omdat ze het spektakel op sociale media hebben gezien en ze entertainment willen”, aldus Van Lottum.

De voormalig tennisser denkt met padel in behoeften te kunnen voorzien waarin de sport waarin hij zélf bekend werd tekortschiet. “In tennis duurt een gemiddelde wedstrijd 2,5 uur. Mijn kinderen kijken al niet meer naar een voetbalwedstrijd, laat staan een tenniswedstrijd. Tennis had mijns inziens allang over moeten gaan naar het spelen van een ‘golden point’, oftewel een beslissend punt op deuce. En een matchtiebreak in de derde set, want het gaat tegenwoordig om entertainment. Daarom is de dj ook zo belangrijk voor ons.”