Wielrenner Langellotti wint zesde etappe in Ronde van Turkije

Wielrenner Victor Langellotti heeft de zesde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen, een rit met aankomst bergop. De 28-jarige Monegask van Burgos-BH hield klassementsleider Alexei Loetsenko in de laatste meters achter zich. De Kazach verstevigde wel zijn leidende positie.

De beslissing viel na een rit over 193 kilometer op de bijna 5 kilometer lange beklimming in Selçuk. De Italiaan Giulio Pellizzari sprong in het laatste deel weg, maar werd na een lange sprint nog ingerekend door Langellotti en Loetsenko. Het was voor Langellotti de tweede profzege uit zijn carrière.

Loetsenko liep tien seconden uit op naaste belager Ben Zwiehoff en heeft nu een voorsprong van 26 seconden op de Duitser. De Colombiaan Harold Tejada staat op de derde plaats op 51 seconden.

De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag.