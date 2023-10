Argentijnse rugbyers naar halve finale WK na zege op Wales

De rugbyers van Argentinië hebben zich ten koste van Wales geplaatst voor de halve finales van het WK. In het Stade Vélodrome in Marseille werd het 29-17 voor de Argentijnen, die voor de derde keer de laatste vier op een WK bereiken.

Wales kwam op een 10-0-voorsprong in de eerste helft, door een try van Dan Biggar, die ook nog scoorde uit de conversie en uit een penalty. Argentinië kwam door twee penalty’s nog terug tot een 10-6-ruststand.

In de tweede helft kwamen de Argentijnen langszij met nog twee penalty’s, maar door een try van Tomos Williams nam Wales weer de leiding. In de slotfase maakte Joel Sclavi een try voor Argentinië en voorkwam de ploeg met een late tackle een score van Wales op 19-17. Met nog een try van Nicolas Sanchez na een balovername beslisten de Argentijnen de wedstrijd.

In de halve finale nemen de Argentijnse rugbyers het op tegen de winnaar uit de halve finale tussen Ierland en Nieuw-Zeeland.