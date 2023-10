Handbalsters winnen ook ruim van Finland in EK-kwalificatie

De handbalsters hebben de tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2024 gewonnen van Finland. In het Finse Karis werd het 31-13 voor de ploeg van bondscoach Per Johansson.

Nederland gaat na twee wedstrijden aan de leiding in de groep waar ook Tsjechië nog in zit. De handbalsters wonnen afgelopen donderdag de eerste kwalificatiewedstrijd met 38-27 van Portugal.

De bondscoach had voor het duel in Finland Lois Abbingh, Angela Malestein en Bo van Wetering thuis gelaten. Hij had Alieke van Maurik, Daphne Luchies en Loïs van Vliet toegevoegd aan de selectie.

Tegen Finland begon Oranje met Rinka Duijndam in het doel. Later kregen ook Tess Lieder en Yara ten Holte speeltijd. De Finse handbalsters openden de score en gingen in de beginfase gelijk op met Nederland, tot 3-3. Daarna liep Oranje uit naar 7-3. De ruststand was 15-7.

In de tweede helft liepen de handbalsters ver weg bij de tegenstander, die nog maar zes keer wist te scoren. Luchies maakte het 31e en laatste doelpunt voor Oranje.

Larissa Nusser, die werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd, scoorde vier keer, net als Kim Molenaar, Kelly Dulfer en Kelly Vollebregt. Inger Smits, Zoë Sprengers en Nikita van der Vliet waren drie keer trefzeker. Van Maurik scoorde twee keer en Luchies, Van Vliet, Merel Freriks en Tamara Haggerty maakten een doelpunt.

De beste twee ploegen uit elke poule en de vier beste nummers 3 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024, dat in drie landen wordt gehouden: Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. Het team van Johansson speelt eind van dit jaar eerst nog het WK in Denemarken, Noorwegen en Zweden.