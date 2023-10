India wil in 2036 de Olympische Spelen organiseren. Dat liet premier Narendra Modi zaterdag weten tijdens de openingsceremonie van het 141e IOC-congres in Mumbai.

“De Olympische Spelen zijn een lang gekoesterde droom. We zullen alles uit de kast halen”, sprak Modi, dat met India een concurrent kan worden van Duitsland. Het Duitse olympisch comité onderzoekt momenteel een hernieuwde kandidatuur.

Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. In 2028 is Los Angeles gastheer en in 2032 Brisbane.