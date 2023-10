Motorcoureur Martin wint sprintrace bij GP in Indonesië

De Spaanse motorcoureur Jorge Martin heeft bij de GP van Indonesië voor de vierde keer op rij de sprintrace in de MotoGP gewonnen. Met zijn zege nam hij de leiding in de stand van het WK over van de Italiaan Francesco Bagnaia, die als achtste finishte. Martin heeft in de stand 7 punten voorsprong op Bagnaia.

Achter Martin werd de Italiaan Luca Marini tweede. Marini’s landgenoot Bezzecchi eindige als derde. Hij crashte vrijdag tijdens de eerste training, een week na een operatie aan een gebroken sleutelbeen, maar de Ducati-coureur kreeg toch toestemming om te starten. Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez viel uit na een crash in de eerste ronde.

De race is de MotoGP staat zondag op het programma. Marini start daarin van polepostion. In de kwalificaties bleef hij de Spanjaarden Maverick Viñales en Aleix Espargaro voor.