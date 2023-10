Nederlandse beachkoppels uitgeschakeld in kwartfinales WK

De Nederlandse beachvolleybalkoppels zijn er bij de wereldkampioenschappen in Mexico niet in geslaagd door te dringen tot de halve finales. Stefan Boermans en Yorick de Groot gingen in drie sets (32-30 22-24 15-12) onderuit tegen de tweevoudig Europees kampioenen David Åhman en Jonatan Hellvig uit Zweden. Katja Stam en Raïsa Schoon waren niet opgewassen tegen de titelverdedigers Ana Patrícia en Duda uit Brazilië (21-16 21-16).

Åhman en Hellvig waren in de achtste finales te sterk voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Boermans en De Groot vochten in de kwartfinales een ware strijd uit met het Zweede koppel. De eerste set ging na dertien setpoints, waarvan vier voor Nederland, met 30-32 naar Åhman en Hellvig. In de tweede set overleefden de twee Nederlanders vier wedstrijdpunten en wisten de wedstrijd met 24-22 te verlengen. In de beslissende set ging het lang gelijk op. Maar bij een stand van 8-8 maakte het Zweedse tweetal drie punten op rij. Boermans en De Groot slaagden er niet in dit nog goed te maken. Åhman en Hellvig beslisten de partij met 15-12.

Stam en Schoon verloren de eerste set met 21-16 van Ana Patrícia en Duda. De Nederlandse vrouwen begonnen goed aan de tweede set door daarin een voorsprong te pakken. Maar de regerend wereldkampioenen uit Brazilië kwamen terug tot 13-13 en sloegen een gat van zes punten. Stam en Schoon verloren daarna ook de tweede set met 21-16 van het als eerste geplaatste duo.