Schouten tweede op 100 meter schoolslag bij wereldbeker in Athene

Zwemster Tes Schouten is bij de wereldbekerwedstrijden in Athene als tweede geëindigd op de 100 meter schoolslag. De Nederlandse noteerde een tijd van 1.06,94 en moest daarmee alleen de Litouwse wereldkampioene Ruta Meilutye (1.06,70) voor laten gaan. Het brons was voor Sophie Hansson uit Zweden (1.07,26). Schouten behaalde een dag eerder op de 200 meter schoolslag goud.

Kira Toussaint eindigde zaterdag op de 100 meter rugslag als vierde, net voor haar landgenote Maaike de Waard: 1.01,05 om 1.01,15. De Waard kwam ook in actie op de 50 meter vlinderslag, waar ze in 26,45 als zevende finishte.

Arno Kamminga (27,04) en Caspar Corbeau (27,43) eindigden respectievelijk als vierde en achtste in de finale van de 50 meter schoolslag. Op de 100 meter vrije slag tikte Stan Pijnenburg als vierde aan in 49,11. Marrit Steenbergen (1.57,85) werd vijfde op de 200 meter vrije slag.