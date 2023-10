Tennisser Hurkacz naar finale masterstoernooi Shanghai

Tennisser Hubert Hurkacz heeft de finale bereikt van het masterstoernooi van Shanghai. De 26-jarige Poolse nummer 17 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda: 6-3 6-4.

Hurkacz, als zestiende geplaatst op het Chinese toernooi, had in beide sets aan één break genoeg om de set te pakken. Korda, die eerder in het toernooi titelverdediger Daniil Medvedev uitgeschakelde, slaagde er niet in de opslagbeurt van zijn tegenstander te winnen.

In de finale neemt Hurkacz het op tegen de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Andrej Roeblev.