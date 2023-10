Atleten op jacht naar olympische limiet in marathon Amsterdam

Khalid Choukoud, Anne Luijten en Jill Holterman gaan bij de marathon van Amsterdam op jacht naar de olympische limiet van de Spelen in Parijs. Voor alle drie de Nederlandse atleten betekent het dat ze een dik persoonlijk record moeten lopen.

Bij de mannen is de olympische limiet van 2.08.10 scherper dan ooit. Choukoud liep vorig jaar in de hoofdstad zijn persoonlijk record van 2.09.34. De limiet bij de vrouwen ligt op 2.26.50. Om die tijd te halen, moeten Luijten en Holterman boven zichzelf uitstijgen in de wedstrijd over 42,195 kilometer. Choukoud en Holterman deden drie jaar geleden mee aan de olympische marathon in Sapporo (Japan).

De Afrikaanse topatleten vertrekken op het schema van het parcoursrecord. Dat staat met 2.03.39 op naam van de Ethiopiƫr Tamirat Tola. Diens landgenoot Birhanu Legese is op papier de snelste man; hij heeft 2.02.48 als beste tijd. Bij de vrouwen voert de Ethiopische Ashete Bekere met een persoonlijk record van 2.17.58 de startlijst aan. Het parcoursrecord bij de vrouwen is sinds vorig jaar met 2.17.20 in bezit van Almaz Ayana uit Ethiopiƫ.

In totaal rennen ongeveer 47.000 mensen een afstand door de hoofdstad. Meer dan 20.000 hardlopers wagen zich aan de langste afstand. De start in het Olympisch Stadion is om 09.00 uur.