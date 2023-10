Badmintonsters Jille en Seinen prolongeren dubbeltitel Dutch Open

De badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen hebben de titel gepakt in het vrouwendubbel op de Dutch Open in Den Bosch. Het als eerste geplaatste Nederlandse koppel was in twee games te sterk voor de Deense speelsters Julie Finne-Ipsen en Mai Surrow: 21-9 21-13.

Jille en Seinen, vorig jaar ook winnaar van de Dutch Open, verloren in de Maaspoort in het hele toernooi geen enkele game. De Nederlandse speelsters werden afgelopen zomer op het WK in de tweede ronde uitgeschakeld. Eerder pakten ze zilver op de Europese Spelen. Via de wereldranglijst hopen ze zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs.

Jille en Seinen waren de enige Nederlanders die zich plaatsten voor een finale op de Dutch Open. De titels in het enkelspel gingen naar Denemarken. Bij de vrouwen was Julie Dawall Jakobsen in twee games (21-11 21-7) de baas over Farooqui Samiya uit India. Het toernooi bij de mannen kende een volledig Deense finale. Daarin was Victor Svendsen in twee games (22-20 21-9) te sterk voor Karan Rajan Rajarajan.

Robin Tabeling en Selena Piek verdedigden hun titel in het gemengd dubbel niet. Zij kozen ervoor in Finland een toernooi te spelen waar meer punten voor de wereldranglijst te verdienen waren. Daar strandden ze in de tweede ronde.