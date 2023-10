Bagnaia herovert koppositie MotoGP na crash Martin in Indonesië

MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft dankzij een indrukwekkende inhaalrace de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 26-jarige Italiaan van Ducati startte als dertiende en was vervolgens Maverick Viñales uit Spanje en de Fransman Fabio Quartararo net te snel af. Bagnaia heroverde daarmee ook zijn leidende positie in de strijd om de wereldtitel, nadat zijn concurrent Jorge Martin was gecrasht.

De Spanjaard Martin won zaterdag de sprintrace en pakte daarmee de koppositie in het klassement af van Bagnaia, die niet verder kwam dan de achtste plek. Na zijn crash vanuit leidende positie met nog vijftien rondes te gaan, wist Martin dat zijn koppositie in de WK-stand van korte duur zou zijn. Ook de van poleposition gestarte Luca Marini en zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez reden de race niet uit.

Bagnaia profiteerde met de winst, hoewel Viñales en Quartararo het in de laatste ronde nog wel spannend maakten. De voorsprong van titelverdediger Bagnaia op Martin is nu 18 punten.