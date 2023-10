Belg Philipsen is Bol ook in slotrit Ronde van Turkije te snel af

De Belg Jasper Philipsen heeft ook de slotetappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Nederlander Cees Bol ging in de massasprint in Istanbul na 131 kilometer de strijd nog aan met de 25-jarige renner van Alpecin-Deceuninck, maar kwam niet verder dan de tweede plek. Giovanni Lonardi uit Italiƫ werd op gepaste afstand derde.

De eindzege van de Kazach Alexei Loetsenko, Bols ploeggenoot bij Astana, kwam niet meer in gevaar. De tweede plek in het algemeen klassement was voor de Duitser Ben Zwiehoff, voor de Colombiaan Harold Tejada.

Philipsen won ook drie eerdere sprintetappes in de Ronde van Turkije en schreef zo de helft van de ritten op zijn naam. Dit jaar staat de Belg op negentien zeges. De sprinter was onder meer vier keer de beste in de Tour de France.

Cees Bol reed in Turkije naar meerdere podiumplaatsen, maar was steeds net niet opgewassen tegen Philipsen.