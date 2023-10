Brits talent Tarling klopt Evenepoel in tijdrit Chrono des Nations

De pas 19-jarige Britse wielrenner Joshua Tarling heeft de Chrono des Nations gewonnen, een individuele tijdrit over ruim 45 kilometer in en rond het Franse Les Herbiers. De kersverse Europees kampioen tijdrijden was net iets sneller dan de Belg Remco Evenepoel, de regerend wereldkampioen op het onderdeel.

Tarling, ook de nationaal tijdritkampioen van zijn land, kwam tot een tijd van 52 minuten en 2 seconden. Daarmee was de renner van Ineos Grenadiers goed voor een gemiddelde van 52,39 kilometer per uur. De derde tijd werd gerealiseerd door de Zwitser Stefan Bissegger. Brian Megens, de enige Nederlandse deelnemer, werd zeventiende op een kleine vijf minuten van de winnaar.

Tarling won vorig jaar nog de junioreneditie en volgt op de erelijst de Zwitser Stefan K√ľng op.