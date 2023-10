Choukoud komt in marathon Amsterdam niet aan olympische limiet

Khalid Choukoud is er niet in geslaagd in de marathon van Amsterdam onder de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs te lopen. De 36-jarige Haagse atleet kwam in 2.08.36 (officieus) als negende over de finish in het Olympisch Stadion. Hij zat daarmee 26 seconden boven de limiet van 2.08.10.

Het was wel een dik persoonlijk record voor de geboren Marokkaan, want dat stond op 2.09.34.

Choukoud gaf vooraf aan dat de limiet zijn grote doel was. Het plan was zo lang mogelijk een tempo aan te houden waarin hij die tijd kon realiseren. Tot 35 kilometer ging dat best goed, maar de laatste kilometers leverde hij te veel in op het schema voor Parijs.

Choukoud deed twee jaar geleden mee aan de olympische marathon in Sapporo, waar de coronapandemie voor de nodige beperkingen in bewegingsruimte zorgde. Hij stapte in warme omstandigheden voortijdig uit. De Hagenaar had er geen vrede mee en wil heel graag nog eens de Olympische Spelen meemaken in normale omstandigheden, dus met publiek en in een uitbundige sfeer. De missie in Amsterdam is mislukt, maar Choukoud heeft nog tijd een nieuwe poging te wagen in een andere marathon. De termijn om de olympische limiet te lopen, eindigt in juni 2024.