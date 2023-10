Choukoud mist marathonlimiet door ‘koude spieren na regenbui’

Die ene regenbui die tijdens de marathon van Amsterdam viel, kwam op een slecht moment voor Khalid Choukoud. “Dat was na ongeveer 26 kilometer, een belangrijke fase in de wedstrijd. Door dat opspattende water kreeg ik koude spieren, vooral mijn hamstrings. Ik voelde me verder prima, maar versnellen met die koude benen lukte niet meer”, zei de 37-jarige Haagse hardloper, die op 26 seconden strandde van de olympische limiet voor de Spelen van Parijs. Hij finishte in 2.08.36 in het Olympisch Stadion, terwijl 2.08.10 nodig is voor een ticket naar Parijs.

“Bij betere omstandigheden was het me gelukt. Ik voelde me beresterk, heb geconcentreerd en ontspannen gelopen. Ik weet gewoon dat ik nog harder kan. Ik ga zeker volgend jaar een nieuwe poging doen”, zei Choukoud, die uiteraard teleurstelling voelde na het mislopen van de limiet, maar zich ook trots voelde. “Ik loop bijna een minuut sneller dan mijn oude persoonlijk record en ben nu derde Nederlander aller tijden op de marathon. Alleen Abdi Nageeye en Kamiel Maase hebben betere tijden gelopen.”

Choukoud dacht terug aan het jaar 2018, waarin hij na een zoveelste tegenvaller op de marathon besloot om te stoppen met die vermaledijde 42,195 kilometer. “Zes jaar later loop ik mijn beste marathon, dat is toch wel iets om bij stil te staan. De coronaperiode heeft mij gered, om het zo maar te zeggen. Toen waren er geen wedstrijden mogelijk en kon ik anderhalf jaar lang alleen maar trainen. Ik kwam tot het inzicht dat die tegenslagen op de marathon het gevolg waren van te veel willen doen. Ik liep ook op de baan en deed aan crossen. Vanaf toen heb ik me alleen maar met de marathon beziggehouden.”

In 2021 verraste Choukoud met 2.09.55, destijds goed voor een ticket naar de Spelen van Japan. De olympische marathon werd een sof. Hij viel in het snikhete Sapporo al snel uit. Die slechte ervaring bleef knagen en heeft hem doen besluiten dat hij vol voor Parijs wil gaan. Hij verbeterde zich vorig jaar in Amsterdam al tot 2.09.34 en liet zondag zien dat zijn olympische missie haalbaar is. De termijn om de olympische limiet te lopen, eindigt op 30 april 2024.