Darter Van Gerwen strandt in halve finales in Hildesheim

Michael van Gerwen is gestrand in de halve finales van het German Darts Championship in Hildesheim. De 34-jarige Brabander verloor met 7-6 in legs van de Duitser Ricardo Pietreczko.

Van Gerwen was de titelverdediger in Hildesheim. Hij won het toernooi in Duitsland drie keer eerder. ‘Mighty Mike’ kwam nog terug van een 6-3 achterstand in legs en mocht zelfs in de laatste leg beginnen. Met twee lage scores raakte hij het initiatief kwijt. Pietreczko kwam op 36 en gooide dat met de eerste poging uit.