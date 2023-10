Hamilton mogelijk zwaarder bestraft na oversteken baan in Qatar

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moet toch rekening houden met een zwaardere straf voor het oversteken van de baan tijdens de Grote Prijs van Qatar. De Britse Formule 1-coureur liep vorige week na zijn crash in de eerste ronde het circuit van Losail over en kreeg daarvoor al een boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Autosportfederatie FIA is een aanvullend onderzoek gestart.

Hamilton verontschuldigde zich na de race al bij de stewards en gaf toe dat hij een grote veiligheidsovertreding had begaan. De FIA gaat toch opnieuw naar de situatie kijken, ook omdat de ervaren Brit een voorbeeldfunctie heeft richting jonge coureurs.

Max Verstappen won de race van zondag als kersvers drievoudig wereldkampioen.